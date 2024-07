VAHVA FOTO | Nagu öö ja päev: golfisõber Erkki Sarapuu on saanud sporti tehes ilmeka päevituse

Erkki Sarapuu näitas sotsiaalmeedias jälgijatele, milliseks on tema sellesuvine päevitus kujunenud. Golfi armastav saatejuht on sporti tehes oma jalad parajalt pruuniks peesitanud, kuid tema jalalabad on jalanõude kandmise tõttu lumivalgeks jäänud.

„Keegi võiks lubada golfata ka paljajalu. Nii hea ja pehme griin (muru - toim) on,“ märkis ta foto alla Facebookis. Vahva klõpsu päevitusest lisas ta ka Instagrami.

Sarapuu on golfiga tegelenud juba aastaid. 2015. aastal rääkis ta ajakirjale Golf, kuidas antud spordiala teda arendanud on. „Golfimäng on õpetanud mulle seda, kuidas taltsutada oma temperamenti ja muutnud ka tavaelus tasakaalukamaks,“ oli ta rahul.

„Golfimängu üks suurimaid eeliseid on see, et väljakul on kõik sõbralikud ning viisakad ja vahet ei ole, kas oled peen pangahärra või lõbus meelelahutaja,“ lisas ta toona.