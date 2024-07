Mis juhtus? Juba sel nädalavahetusel toimuva Positivuse kaks artisti on osalemise tühistanud

Ski Mask The Slump God kontserdi tühistamise kohta tõdesid korraldajad Delfile, et juba nädal tagasi ilmnesid esimesed märgid, et miljonite kuulajatega räppar ei pruugi Lätti jõuda. „Toona teatas artist, et katkestab kontsertide andmise Euroopas, kuid siiski oli võimalus, et see meie festivalil esinemist ei mõjuta. Kahjuks saime eile õhtul teate, et tema esinemine jääb siiski ära. Hoiame pöialt, et Ski Mask The Slump God kaasab oma sügisesel aset leidvasse Euroopa tuuri ka Riia,“ teatasid korraldajad. Algselt teatati muusikafännidele, et räppari mittetuleku taga on logistilised probleemid.