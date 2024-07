Helen Adamson jättis hüvasti oma lemmikuga: nii kirjeldamatult valus on lahti lasta oma pereliikmest, kes oli 14 aastat kõiges mu kõrval

Adamson avaldas Instagramis südamliku järelhüüde oma kassile. „Ma teadsin, et see aeg tuleb, aga hüvastijätuks pole kunagi võimalik valmis olla... Nii kirjeldamatult valus on lahti lasta oma pereliikmest, kes oli 14 aastat kõiges mu kõrval. Peaaegu kogu minu täiskasvanu elu. Tegime kõik, mis võimalik, aga aega enam juurde ei saanud...“ ütleb Adamson.