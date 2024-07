Juba uus silmarõõm? Sacha Baron Cohenist lahutanud näitlejatar Ilsa Fisher postitas krüptilise pildi, kus salapärane kaaslane hoiab ta tagumikust kinni

Ilsa värske postitus ilmus vaid veidi pärast seda, kui ta oma eksabikaasale Sachale krüptilise sõnumi sotsiaalmeedia vahendusel saatis. „Shopahooliku pihtimused,“ kirjutas staar oma Instagrami lehele, kui ta viibis Robbie Williamsi kontserdil Londonis. Isla jagas kontserdilt fotot ja tsiteeris Robbie kuulsat laulu „Angels“: „Ma armastan ingleid. Ja läbi kõige pakub ta mulle kaitset, palju armastust ja kiindumust, olenemata sellest, kas mul on õigus või mitte.“ Laulja Robbie Williams on varem selgitanud, et see laul räägib kaotusest ja leinast.