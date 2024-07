„Tal pole kunagi olnud kodumaad ega lippu.“ Läti popstaar Laima Vaikule ajas oma lauluga venelasi vihale

„Mul on temast kahju,“ kirjutas üks kommenteerija. „Tal pole kunagi olnud kodumaad ega lippu. Kuhu tuul puhub, sinna ta läheb. Kontserdile tulid ilmselt ainult Ukraina kodanikud,“ kirjutati veel. Lisaks mõnitati veel Vaikule laulmist ning kirjutati, et lätlanna ei oska üldse laulda.

Sel teemal võttis sõna ka Vene muusikaprodutsent Sergei Lavrov, kes ütles, et Vaikule on väidetavalt pankrotis, vahendab oboz.ua. „Laima Vaikule ei mõista midagi hukka. Kui erioperatsioon algab mõnes teises riigis, siis hakkab Vaikule selles keeles laulma,“ mõnitas Lavro Vaikulet. Mehe sõnul kutsub Vaikule just neid Ukraina artiste festivalile esinema, kellest ei ole kellelegi kasu ja kes on ammu unustatud, festivalile esinema.“