„Ma veedan nii vähe aega looduses, see oli suur üllatus.“ Serena Williamsi abikaasa sai ootamatu diagnoosi

Redditi kaasasutaja 41-aastane Ohanian selgitas oma terviseolukorda teisipäeval sotsiaalmeediaplatvormil X, öeldes, et arstid kinnitasid diagnoosi pärast mitut meditsiinilist protseduuri. „Pärast täielikku tervisekontrolli leiti, et mul on puukborrelioos,“ ütles tehnoloogiaettevõtja, kes on tennisetähe Serena Williamsi kahe lapse isa. „Mul pole õnneks sümptomeid, kuid hakkan juba ravima.“