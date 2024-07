Huvitav infokild: Robbie Williamsist ja Beyonce’st oleks võinud paar saada

Chambers teatas taskuhäälingusaates „I Never Thought It would Happen“, et Williamsist ja maailma ühest populaarseimast lauljatarist Beyoncést oleks võinud ühel hetkel paar saada.

Williams ja Beyoncé kohtusid 1998. aastal, kui nad olid esinemas samas kontserdipaigas. Toona Destiny’s Child’i trios laulnud lauljatar ning tüdrukutebändi ülejäänud liikmed Kelly Rowland ja Michelle Williams tundsid vanema meeslaulja vastu huvi. Toona oli Williams üks muusikamaailma kuumimaid nimesid, kes vallutas lavasid nii Euroopas kui ka USAs. Naiste huvi saatis teda kõikjal.

„Mäletan, et nad piilusid riietusruumi ja püüdsid Robbie tähelepanu võita,“ meenutas Chambers, kes mängis suurt rolli selles, et Take Thatist lahkunud lauljast sai edukas sooloartist.

Chambers ütles, et Williams oli sel ajal 24-aastane, aga Beyoncé oli alles 17-aastane. Aastaid vanem Williams ei soovinud alaealise ameeriklannaga lähedasemat suhet. „Ta ütles, et Beyoncé on liiga noor ja ta ei taha seda teha,“ meenutas mehe üks parimaid sõpru.

Oleks Williams tahtnud endast viis aastat noorema lauljatariga tihedamalt suhtlema hakata, oleks võinud juhtuda see, et nad võiksid vabalt tänaseni abielus olla. Nimelt läks nooruke Beyonce vaid aasta hiljem suhtesse räppar Jay-Z’ga, kellega ta on siiani abielus. Neile on sündinud neli last.