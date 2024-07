ÜLEVAADE | 77. sünnipäeva tähistav kuninganna Camilla oli maailma kõige halvemini koheldud naine

„Ma vajan džinni ja toonikut,“ ütles Camilla Parker-Bowles, kui oli äsja esimest korda kohtunud nelja silma all prints Williamiga. Aasta oli siis 1998 ning 16. aastane prints William otsustas koolist vabal päeval oma isa külastada. Etteteatamisaeg oli aga nii lühike, et Charles polnud jõudnud poja saabumiseks ettevalmistusi teha ning veetis aega Camilla Parker-Bowlesiga. Kuningliku korrespondendi Penny Junori sõnul tuli Williami külaskäik nii Charlesile kui Camillale üllatusena.

Kuuldes uudist Williami koju tulemisest, pakkus Camilla, et võib lahkuda. Prints Charles oli seda mõtet pidanud aga naeruväärseks ning otsustas Williamile helistada ja teada anda, et Camilla on külas. Camilla oli ärevil ning ehmatas päris ära, kui William saabus lubatud kella seitsme ajal juba nelja ringis. Charles olla kallimale öelnud, et poeg on kohal ning pole mõtet kohtumist edasi lükata. Camilla ja William veetsid nelja silma all pool tundi ning noor troonipärija oli olnud sõbralikus tujus.

Charlesi ja Camilla suhte minevikku jäi palju draamat ning paar püüdis kokku kolimisega aeglaselt edeneda, sest hiljuti oli hukkunud Charlesi eksabikaasa ja poegade ema printsess Diana. Lisaks oli Charlesi ja Diana lahutus ning Camilla lahutus esimesest mehest Andrew Parker-Bowlesist jätnud maha neli tigedat teismelist. 16. Aastane prints William võis olla äkilise loomuga ning suhtles vahel oma isaga sellisel toonil, et kõrvaltkuuljate sõnul ei kannatanud need väljendid trükimusta.

Eelmisel aastal ilmunud memuaarides kirjeldas prints Harry, et Camilla oli vahel temas vastu julm nagu kõik kurjad kasuemad muinasjuttudes. Raamatut reklaamis intervjuus saates Good Morning America, rääkis ta aga teist juttu. Harry ütles, et Camilla on lihtsalt kasuema, mitte kuri kasuema ja et tal on isa teise abikaasa suhtes suur respekt.