VIDEO | Piret Järvis-Milderi abikaasa sai kadunud abielusõrmuse imekombel tagasi: keegi lootust enam ei andnud

Uskumatuna näivat teekonda on Egert jäädvustanud ka sotsiaalmeedia jaoks. „Väga hull! Nädalavahetusel kukkus mul abielusõrmus Lennusadamas kaheksa meetri sügavusele mere põhja ja keegi eriti lootust ei andnud, et seda enam kunagi näen,“ meenutab varasemalt Eesti Laulul osalenud mees oma Instagrami kontol. Ei, tähendusrikas ehe ei vupsanud niisama muusiku sõrme ümbert välja, vaid see oli tal mehise kaelaketiga kaelas. See kett läks aga ühel hetkel katki ning seetõttu sõrmus merepõhja kukkuski.