Rännusell ja reisisarjade autor Lemo oma väljakutseterohkest matkast: autod olid kõhu peal kinni ja seda keset kihulaste parve

Rändur ja industriaalmetalbändi Zorg solist Laur-Leho „Lemo“ Kaljumets ütleb, et tema päev on korda läinud, kui ta on õppinud midagi uut. Rändamine on olnud Lemole meelt mööda juba lapsepõlvest saati. Tal on kahju, et pole oma lapsi piisavalt tihti matkarajale kaasa võtnud.