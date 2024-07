Šokeeriv avaldus! Kanye West kavatseb muusikamaailmast lahkuda: „Ma ei tea, mida muud teha“

Kanye West tegi sel aastal suure muusikalise tagasituleku, avaldades koostööalbumi „Vultures 1“ koos räppar Ty Dolla Signiga, mis tõusis edetabelite tippu ja purustas mitu rekordit. Teisipäeval jagas Rich The Kid kuvatõmmist tekstivestlusest Westiga, milles Yeezy asutaja väitis, et ta kavatseb „pensionile jääda professionaalsest muusikast.“ West ütles: „Ma jään pensionile professionaalsest muusikast,“ lisades: „Ma ei tea, mida muud teha.“

Rich The Kid oli näiliselt šokeeritud ja küsis, miks West tahab muusikast loobuda. „Pensionile? Miks? Kuidas? Inimesed vajavd sind, muusikat, mida sina ja Ty oleme loonud. See on suurim kultuuriline jälg 2024. aastal,“ ütles Rich The Kid.