Vaherahu? Angelina Jolie soovib lõpetada Brad Pittiga kohtuvaidluse ja pideva tülitsemise

Pitt kaebas Jolie kohtusse pärast seda, kui näitlejanna müüs maha oma poole Château Miravalist 67 miljoni dollari eest 2021. aasta oktoobris. Brad Pitt väitis, et müük oli vastuolus nende suulise kokkuleppega. Jolie pool on öelnud, et ta keeldus laskmast Pittil end välja osta, sest ta ei tahtnud tehingu osana allkirjastada Pitt’i nõutud konfidentsiaalsuslepingut.