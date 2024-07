Saladus sisemisele rahule? Joe Jonasel on väga omapärane teraapia vorm

Joe annab välja üle pika aja esimese sooloalbumit, pealkirjaga „Music for People Who Believe in Love.“ Muusik on seda albumit väga isiklikuks reklaaminud, mis on mõistetav, arvestades, mida ta on läbi elanud pärast lahutust oma naisest. Kui talt küsiti, kas ta on albumi tegemise eel käinud teraapias, andis ta väga huvitava vastuse.