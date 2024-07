Kas kõrge amet Euroopas lööb Kaja Kallase pereelu sassi? Kaja: see on keeruline

Küsimusele, kas kõrge amet Euroopas lööb Kaja Kallase pereelu sassi, vastab Kaja: „Sellepärast ma väga ei tahtnudki minna Euroopasse. Lapsed on peres teismelised. Neil on oma sõbrad, koolid, nad ei taha kolida,“ ütleb Kallas, et ta on kogu aeg mõelnud suursaadikute perede peale, kus on lapsed. „Neli aastat ühes kohas, siis pead jälle liikuma. See on keeruline.“