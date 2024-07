KLÕPS | Ryan Reynoldsi abikaasa Blake Lively ajas oma postitusega jälgijatel suu ammuli

Ryan Reynoldsi abikaasa kandis pisikest valget lehekujuliste litritega rinnahoidjat, mis paljastas tema vormis olevaid kõhulihased. Ta kandis ka pikka sobivat tüllseelikut, mis rõhutas tema peenikest figuuri. „See on kõige lähemal minu suhkrudražee haldja unistustele,“ kirjutas filmitäht postituse. Suhkru dražee haldja on tegelane Pyotr Ilyich Tšaikovski jõuluteemalisest balletist „Pähklipureja“.

Blake poseeris ingellikus riietuses, et reklaamida oma viimast filmi „It Ends with Us“, mis on kohandatud samanimelisest menukast romaanist.