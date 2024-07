FOTOD | Ei olegi Anna või Aljona, vaid Valting ja Lancelot! Tuntud mehed paluvad Kristiine ristmiku reklaamil rahvalt andeks

Ei, tuntud youtuber ja räppar ei palu andeks oma abikaasalt või tüdruksõbralt, vaid hoopis fännidelt. Nimelt teavad agaramad Valtingu ja Lanceloti tegemiste jälgijad, et mehed said eelmisel nädalal eetrisse läinud „Jalkalebo“ saates FIFA arvutimängus pähe Andrei Zevakinilt ja Kohvrilt.

Valtingu ja Lanceloti jaoks katastroofiliselt lõppenud virtuaalse jalkamatši järel tekkis nende vastastel idee, et kuidagi peaks kehvalt mänginud sõpru karistama või neile humoorikalt häbi tegema. Seejärel tekkiski idee, et kümne väravaga pähe saanud kutid peaksid avalikult vabandust paluma. Kuigi algselt pakkus Zevakin välja, et mehed peaksid kahetsust välja näitama mõne Instagrami videoga, siis Kohvril olid meeles meediast läbi käinud armuplakatid: „Ma oleks nõus selle „Vabandust, Valentina“ asjaga.“