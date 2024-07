Kisub tuliseks! Brigitte Susanne Hunt nõuab Andrei Zevakinilt tema alandamise eest suurt summat

Brigitte Susanne Hunt saatis advokaadi vahendusel kopsaka nõudekirja juutuuberile Andrei Zevakinile, kes alandas teda tõsielusarja kommenteerides. Brigitte Susanne Hundi esindaja Märt Mürk tõdeb Kroonikale, et Zevakinil on nüüd võimalus nõudekirjaga nõustuda või keelduda. „Keeldumise puhul on Hunt otsustanud pöörduda kohtusse,“ räägib Mürk.