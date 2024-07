Mainekal Nickelodeon Kids’ Choice Awardsil triumfeeris tuntud Eesti youtuber

Eesti jälgijate poolt hääletatud „Lemmik Eesti sisulooja“ auhinna võitis sisulooja Sidni Tomson. Sidni rääkis oma tänukõnes: „See on mu esimene auhind, kus mind on rahva poolt võitjaks valitud ja see tähendab mulle nii palju! Ma olen Kids’ Choice Awardsi lapsest saati vaadanud ja ööseni üleval olnud, et näha, kuidas inimesi limaga üle valatakse ja mu lemmikud auhinnad saavad. Saan lõpuks öelda ka selle lause, mida ma alati tahtnud öelda: AITÄH EMME!! Ja aitäh ka kõigile, kes üldse minu poolt hääletasid!“

„Kui küsida, et miks ma arvan, et ma võitsin, siis ega ma täpselt ei teagi. Ma tunnen, et olen tore inimene, kes suudab inimesi natuke naerma panna ja hea tuju tekitada. Samuti ma loodan, et see auhind näitab järjekordselt mu jälgijatele, et unistada tuleb suurelt ja miski ei ole kättesaamatu, kui sa seda väga soovid.“