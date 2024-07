FOTOD | Täiesti isa koopia! Margus Saare ja Grete Lõbu tütar jagas lõbusaid kaadreid

Kolmapäeval otsustas ta aga teha TikToki postituse, kus ta paljastas, et tema isaks on ei keegi muu kui üks staažikamaid „Aktuaalse kaamera“ diktoreid. „Igavesti issi laps,“ kirjutab Sofia, kes nii lapsepõlves kui ka viimaste aastate jooksul tehtud fotodega tõestab, et on isa Margusega tõesti väga sarnane - nii käitumiselt kui ka välimuselt. Armas postitus on Eesti kasutajate seas viraalseks läinud ning vaid päevaga on see video kogunud üle 4200 meeldimise ja seda on vaadatud 37 000 korda.