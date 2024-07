Kohtulahing saab alguse: eestlanna Helena Koivu nõuab hokitähest ekskaasalt raha, mees tahab vastutasuks aga vaikust

Kohtuprotsessi taustalugu on järgmine: jäähokiga miljoneid teeninud soomlane ja aastaid nende peres koduperenaise rolli pidanud eestlanna on juba ametlikult lahutatud ning abielueelselt tegid nad lepingu, mille järgi peab Mikko Helenale miljon eurot hüvitist maksma. Miljonihüvitisest arvati aga kohtu otsusega maha Helena kulud, mis tekkisid eelmise kohtuprotsessi käigus. Miljonist jäi alles vaid 180 000 eurot. Kõik muu, selle hulgas ka hulgaliselt kinnisvara jäi Mikkole. Helena väitel pole ta abielueelses lepingus kirjas olevast miljonisummast talle määratud väikest osa õigel ajal kätte saanud ning ta soovib saada hüvitist saamata jäänud raha eest.

Eestlanna on vahetult enne kohtulahingu algust vihjanud sotsiaalmeedias sellele, et talle on tehtud pakkumine, millega proovitakse teda vaigistada. „Nad tahaksid, et ma nõustuksin ilma kompensatsioonita Kakskerrani (Turu lähedal asuv saar -toim.) maja omandiõigusest loobuma ega räägiks kunagi oma olukorrast midagi avalikult või kirjutaks raamatut. Mitte kunagi!“ teatab Helena oma jälgijatele.

Põhjus, miks ta sellise käiguga nõus ei ole, peitub selles, et ta ei taha edaspidi elada oma eksmehe reeglite järgi „Ma ei taha elada aastaid hirmus mõeldes, et kas see, mida ma teen, on nende järgi reeglite rikkumine ja millised on minu käitumise tagajärjed. Minu jaoks lihtsalt ei sobi selliste reeglite järgi elada. Seda ei juhtu,“ ütleb Helena.