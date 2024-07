Kim Kardashiani õe reaktsioon tema soovitusele: ma olen kõike proovinud, nii omaette kui ka koos teistega

Hittsarja „The Kardashians“ 18. juuli avaldunud episoodis puistas 43-aastane Kim oma 40-aastasele õele Khloé Kardashianile südant ja rääkis, kuidas ta keskendub oma vaimsele tervisele. „Kohtusin taas terapeutiga. Terapeut ütles: „Sa (Kim) arvad, et rahulikkus on su supervõime. Ma arvan, et sa oled traumadest nii desensibiliseeritud, et sa oled sõna otseses mõttes külmunud võitlemise või põgenemise seisundisse,““ selgitas Kim.

Kim jagas ka üllatavat detaili oma terapeudist, öeldes: „Ta ütles ka, et hakkas saadet vaatama, et teha veidi kodutööd. Ta ütles, et me kõik vajame teraapiat — eriti sina.“ Pärast küsimist, kas on hea mõte, et Kimi terapeut nende tõsielusaadet vaatab, nõustus Khloé isikliku hinnanguga. Kim kasutas seda võimalust, et proovida veenda Khloét abi otsima. „Ma tõesti arvan, et sa peaksid sellel teekonnal koos minuga olema,“ jagas Kim oma mõtteid kaamerate ees. „Khloé võiks nautida, kui keegi aitaks tal elus teatud olukordades navigeerida.“