PAAK TÜHI | Adele jätab laulmise. Staar paneb karjääri määramata ajaks pausile

Viimased kaks aastat on Adele nädalalõppudel esinenud Las Vegases ning ka see on võtnud oma osa. Laulja sõnul on see aeg olnud emotsiooniderohke ja palju pingutust nõudev. Terve kevade on ta enda sõnul treeninud nagu tipp-sportlane, et augustikuisteks kontsertideks Saksamaal vormis olla ning fännide silma alla triksis-traksis ilmuda. Kontserdid Münchenis toimuvad ajavahemikus 2-24. august ning maksavad 281-1000 eurot.