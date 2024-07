Jennifer on süüdi? Ben Affleck on abielu lagunemise tõttu väidetavalt masenduses

„Ben tunneb end selle pärast halvasti ja on kurb, et see ei toiminud, kuigi teab, et lahutamine on õige otsus,“ teatas anonüümne allikas, kes lisas, et paari vastandlikud eluviisid tekitasid suhtes pingeid.

„Jenniferil on suur saatjaskond, kes temaga igapäevaselt koos on: glamuurimeeskond, videograafid, fotograafid, assistendid, treenerid,“ selgitas allikas. „Jennifer on püüdnud anda Benile mõista, et tal on ööpäev läbi töö. Tal on oma bränd - ta elab ja hingab seda, samas kui Ben saab vajadusel oma töö ukse taha jätta,“ lisas allikas. „Jennifer hoiab pead püsti. Ta ei taha, et teda peetaks süüdlaseks.“

Teine anonüümne allikas jagas omalt poolt: „Nad on kogenud perioode, kus asjad pole nende vahel nii hästi sujunud erinevate isiksuste ja vähese koosveedetud aja tõttu. Nad ei ole alati ühel lainel. Neil mõlemal on nii palju tegemist, perekondade eest hoolitsemisest kuni tööalaste kohustusteni, mis võib liiast olla.“

Veel on Lopezi ja Afflecki siseringi allikad väitnud, et lauljatar oli „kohkunud“, kui avastas, et Affleck oli viinud oma asjad nende äsja müüki pandud 60 miljoni dollari suurusest Beverly Hillsi häärberist juba välja. „Jen oli kohkunud, kui ta tagasi tuli ja leidis, et Ben oli kõik oma asjad ära pakkinud, kui teda polnud,“ ütles anonüümne allikas lauljatari Euroopa sooloreisilt naasmise kohta suve alguse poole. „Tema jaoks oli see tõeline hoop näkku.“