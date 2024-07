Ärahellitatud kuninganna: selgus, mida Charles võis eile sünnipäeva tähistanud Camillale kinkida

Kuninganna sünnipäeva eel pakkus Burrell välja variandi, et Charles on juba midagi tellinud. „Ma arvan, et ta kingib talle midagi väga erilist. Kuningale meeldib teda hellitada ja ta hoolitseb selle eest, et kogu tähelepanu oleks Camillal. Talle meeldib oma naisele meelde tuletada, et ta on kuninganna. Talle meeldib Camillale meenutada, et kõik see, mis neil on, on aastatepikkuse teenistuse eest ja see on tema tasu talle.“