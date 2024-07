KARMID SAHINAD | Norra kroonprints ja -printsess võitlevad kõlakatega võimalikust lahutusest

Norra kroonprints Haakoni ja tema abikaasa kroonprintsess Mette-Mariti abielu, ja isegi võimaliku lahutuse kohta on tekkinud veebimaailma viimase aasta jooksul mitmeid videopostitusi, kus väidetakse enam-vähem kindlalt, et paar on lahutamas, vahendab Seiska Norra meedias ilmunut. YouTube´i klippide autorid ei ole norrakad ja ka kommentaaride kirjutajad pole Norrast pärit.

Kui Norra kuningas Harald V tervis aasta alguses halvenes ning tema poeg Haakon ja Mette-Marit haiglas viibivat monarhi asendasid, hakkasid ka kuulujutuveskid hoogsamalt ringi käima. Kuigi kuningas Harald V on öelnud, et ei kavatse Taani kuninganna Margrethe kombel kõrges eas troonist oma poja kasuks loobuda, on siiski oletatud, et eakad Norra ja ka Rootsi kuningas Carl XIV Gustaf võivad ameti oma lastele üle anda, et rahulikult vanaduspõlve pidada.