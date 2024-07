FOTOD | Rahvas nautis! Superstaar Jacob Collier ja vokaalansambel Take 6 vallutasid koos Tartu laululava

Muusikamaailma superstaar Jacob Collier ning vokaalansamblite kuningas Take 6 hõivavad 18. juulil üheskoos Tartu laululaval. Sel ainulaadsel kontserdil ühineb staaridega Tartu 2024 sümfooniaorkester dirigent Valter Soosalu juhatusel. Kontserdi muudab veelgi erilisemaks kodumaine lemmik NOËP, kes tõmbab õhtu käima eesti tippmuusikutest ansambliga.

Kuigi Jacob Collieri võib pidada alles nooreks muusikuks ja Take 6 on laulnud koos enam kui 40 aastat, seob briti artisti ja USA ansamblit suurepärane harmooniataju ja ainulaadne muusikaline tunnetus. Kahe peale kokku on muusikud avaldanud 18 stuudioalbumit ja võitnud 14 Grammy auhinda. Aga mis peamine – neid seob sõprus ja huumorimeel. Collier on nimetanud ansamblit Take 6 oma lemmikkoosluseks planeedil Maa.

Jacob Collier on mitmekülgne artist, kelle looming ei tunne žanrite piire. Tema 2016. aastal ilmunud debüütalbum „In My Room“ osutus suureks hitiks nii jazz’i-skeenes kui ka muusikamaailmas laiemalt. Stevie Wonderi laulu „You And I“ ja seriaali „Flinstones“ tunnusmuusika seadete eest võitis Jacob oma esimesed Grammy auhinnad. Järgnesid välja müüdud tuurid ja koostööd tuntud muusikutega, nagu näiteks Coldplay ja John Mayer. Tänaseks on Collier avaldanud neli sooloalbumit ja võitnud viis Grammy auhinda.

Take 6 on Ameerikast pärit a cappella grupp, kes alustas oma tegevust 80ndatel. Nende muusika leiab inspiratsiooni nii jazz’ist kui ka gospelist. Nad on avaldanud 14 albumit, võitnud kümme Grammy auhinda ja teinud koostööd artistidega nagu Ray Charles, Whitney Houston, Stevie Wonder ja Quincy Jones.