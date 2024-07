FOTOD | Mõnus suveõhtu abikaasaga. Jacob Collier võttis Alar ja Sirje Karisel jala tatsuma

Jacob Collier on mitmekülgne artist, kelle looming ei tunne žanrite piire. Tema 2016. aastal ilmunud debüütalbum „In My Room“ osutus suureks hitiks nii jazz’i-skeenes kui ka muusikamaailmas laiemalt. Stevie Wonderi laulu „You And I“ ja seriaali „Flinstones“ tunnusmuusika seadete eest võitis Jacob oma esimesed Grammy auhinnad. Järgnesid välja müüdud tuurid ja koostööd tuntud muusikutega, nagu näiteks Coldplay ja John Mayer. Tänaseks on Collier avaldanud neli sooloalbumit ja võitnud viis Grammy auhinda.