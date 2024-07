Ajastu lõpp. Ewert and The Two Dragons lõpetab tegevuse

Neljaliikmeline ansambel teatas fännidele kurvast uudisest sotsiaalmeedia vahendusel. Siiski ei lõpetata tegevust päevapealt, vaid augustis antakse veel kaks kontserti - üks Hiiumaal ja teine Saaremaal - ning seejärel antakse teada, kus see päris viimane esinemine Everti ja draakonite jaoks on.

„Me alustasime draakonitega mais 2009 ehk 15 aastat tagasi. Mõned teist on meiega selle teekonna teinud kaasa pea algusest lõpuni, mõni on peale hüpanud vahepeatustes... Aga me oleme teile kõigile tänulikud, et olete meie muusikat kuulanud ja nendel sadadel kontsertidel käinud - nii kodus kui ka mujal maailmas - see on võimaldanud meile unikaalseid ja kordumatuid kogemusi,“ seisab bändi Facebooki seinal.