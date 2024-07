Kas Adidas keeras käki kokku? Suurettevõtte kampaania on tekitanud inimeste seas teravaid lahkarvamusi

Adidas valis Bella Hadidi oma kampaanianäoks, kes reklaamib retrobotaseid, mis viitavad 1972. aasta Müncheni olümpiamängudele. Neil mängudel tapsid Palestiina terroristid 11 Iisraeli olümpiameeskonna liiget pärast nende pantvangi võtmist.

Probleem seisneb selles, et Bella on Palestiina-Ameerika modell, kes on Iisraeli-Gaza sõja ajal Iisraeli häälekalt kritiseerinud. Tema seotus botastega, mis meenutavad Müncheni veresauna, ajas Ameerika Juudi Komitee (AJC) marru.

AJC nimetas Adidase sellist valikut äärmiselt ekslikuks ja ütles: „Adidas valis hääleka Iisraeli-vastase modelli, et meenutada neid tumedaid olümpiamänge. See on kas suur möödalask või tahtlik provotseerimine. Mõlemad on vastuvõetamatud.“

Ei läinud kaua aega, kui Adidas avaldas neljapäeval sotsiaalmeedias vabanduse. Adidas ütles: „Me oleme teadlikud, et traagiliste ajalooliste sündmustega on seoseid leitud, kuigi need on täiesti tahtmatud. Me vabandame põhjustatud ärevuse ja ebamugavuste pärast. Seetõttu vaatame üle kampaania ülejäänud osa.“

Suure asjaga on tegu ka seetõttu, et pika ajalooga Saksa ettevõtte Adidas ridades olid ka natsid. Kuigi 2024. aastat silmas pidades oli see väga ammu, on see siiski osa nende ajaloost ja nende uue kampaania vaates ei näe see hea välja.