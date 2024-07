VÕRDLE | Ühismeedias spekuleeritakse: kas Melania Trump kasutas peidus olekut ära iluoppideks?

Järgmisel aastal 55. juubelit tähistav Melania ei näe juba aastaid oma vanusele vastav välja. On tundunud, nagu ta oleks oma välimusega lausa aja seisma pannud. Kuna keegi meist ei suuda igavesti noor olla, siis on spekuleeritud, et endine USA esileedi hakkas juba üsna noorelt iluoperatsioonidel käima ning tema välimuse taga on ka arvukad ilusüstid.

Oma abikaasa Donaldi ametiaja jooksul olid Melania päevad aga erinevaid töökohustusi täis. Olid vaid mõned harvad perioodid, kus ta sai avalikkuse eest pikemaks perioodiks peituda. Nüüd, kus tema abikaasa on taaskord presidendiks kandideerimas, pidi Melania neljapäeva õhtul üle mõninga aja uuesti rahva ette astuma. Tema värskem välimus on aga inimesed pannud ühismeedias kihelema selle üle, et kas Melania on läbinud uuenduskuuri kirurgi noa all.

„Kas tal on mask ees?“ mõtiskleb üks X’i kasutaja populaarseks saanud postituses viidates sellele, et Melania nägu oli ürituse vältel pea liikumatu.

Esimesed kõlakad Melania väidetavast värskenduskuurist hakkasid levima tänavu hiliskevadel, kui mitmed USA väljaanded väitsid, et endine esileedi on käinud näoringlõikusel ehk kogu tema näonahk on tõmmatud kirurgiliselt pingule. Toona jäid need jutud aga vaid oletusteks, sest endine modell neid jutte ei kommenteerinud. Neljapäevane avalik etteaste on andnud näoringlõikusest rääkivatele kõlakatele nüüd hoogu juurde. Samuti spekuleeritakse selle üle, et kas Melania on lasknud ka hambaimplantaadid paigaldada, sest naise naeratus on tunduvalt eredamaks muutunud.