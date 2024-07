Sam Smith saatuslikust õnnetusest: see oli mu elus esimene kord, kui ma ei suutnud liikuda

Tänavu jaanuaris nähti Sam Smithi New Yorgis kõndimas keppi ja jalakaitset kasutades, nüüd rääkis ta õnnetusest esimest korda avalikult. Taskuhäälingusaates „Sidetracked“ ütles Sam: „Olen viimased seitse kuud tõesti keskendunud oma vaimsele tervisele, sest tegelikult vigastasin oma eesmist ristatisidet. Nägin vaeva, et kõndida, sest see oli täielikult rebenenud. Olin suusatamas, olin idioot ja läksin teisel päeval mustale nõlvale, mis on kõige raskem laskumine.“ Sam rääkis täpsemalt oma vigastuse tagajärgedest: „Ristatiside on su luude vahel ning aitab sul hüpata ja liikuda. See rebenes täielikult. Otsustasin valida kirurgiavaba tee, kuid ma ei saanud kuu aega selle jalaga kõndida ja see oli kohutav. See oli mu elus esimene kord, kui ma ei suutnud liikuda ja mul tekkis väike ülekaal. Olin väga ärev, kasutasin seda ajendiks, et oma asjad korda saada.“