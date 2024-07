KUULA | Nad on tagasi! Vanilla Ninja avaldas uue pala „Sting Of A Scorpion“ koos muusikavideoga

„Meil on tõsiselt hea meel üle pika aja taas kuulajate ette astuda. Ja eriti hea meel on meil seda teha looga, mis on stiililt 100% Vanilla Ninja. Võib lausa öelda, et oleme tagasi oma juurte juures,“ räägib bändi laulja Lenna Kuurmaa.

„Lisaks soovitame Youtube’ist üles otsida laulule tehtud muusikavideo, mille režissööriks on Mart Vares ja milles löövad kaasa paar, võiks öelda üllatavat, aga eestimaalastele hästi tuttavat nägu,“ vihjab Vanilla Ninja laulja ja kitarrist Piret Järvis-Milder. (Video läheb Youtube’i üles kell 11.00)

„Sting Of A Scorpioni“ autoriteks on Saksa muusikaprodutsent ja helilooja David Brandes ning tuntud sõnadekirjutaja Bernd Meinunger, kellega koostöös on sündinud Vanilla Ninja karjääri suurimad hitid nagu näiteks „Tough Enough“ ja Eurovisioni lauluvõistlusel 8. koha saavutanud „Cool Vibes“.

Sellel pühapäeval esitab Vanilla Ninja oma uut singlit ka Saksamaa legendaarses telesaates „Fernsehgarten“, mis on kantud Guinessi rekordite raamatusse kui katkematult kõige kaugem eetris olnud vabas õhus üles võetud meelelahutussaade. „Fernsehgarten“ on ZDFi kanalil jooksnud juba 38 suve järjest ning igal nädalavahetusel vaatab saadet umbes 2 miljonit silmapaari.

Vanilla Ninja on 2002. aastal kokku tulnud ansambel, mille moodustavad Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder ja Kerli Kivilaan. Vanilla Ninja on läbi aegade üks rahvusvaheliselt edukamaid Eesti artiste, kelle 2004. aasta album „Traces Of Sadness“ jõudis Saksamaa ametlikus albumimüügi edetabelis 3. kohale ning müüs plaatinanormi täis lisaks Saksamaale veel ka Austrias ja Šveitsis. Bändi kolmas album „Blue Tattoo“ müüs samuti mitmetes Euroopa riikides täis kuld- ja plaatinaplaadi normi. Oma viienda stuudioalbumi „Encore“ avaldas Vanilla Ninja 2021. aastal. Bänd on andnud kontserte üle maailma, seal hulgas Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Jaapanis, Tšiilis, Iraagis, Kuveidis jne.