Suri muusik Raul Sepper

Muusik Jaak Ahelik kinnitab Kroonikale, et Raul Sepper on meie seast lahkunud.

Ta kuulus ansamblitesse Ruja, Polyphon, Vitamiin, Singel ja Oomen. Sepperi tuntumad hitid on eestikeelne versioon ansambli Sweet loost „Funk it up“ ehk „Sein on ees“ ja „Linda“.