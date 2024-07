Muusik Jaak Ahelik lahkunud Raul Sepperist: esmaspäeval ta ei tundnud enam kedagi ära ja oli täiesti kontaktivõimetu...

Muusik Jaak Ahelik räägib Kroonikale, et kohtus esimest korda Raul Sepperiga 1977. või 1978. aastal. „Ma arvan, et see oli Vitamiini aegadel, ja siis hiljem oli vist 1981. aasta suvel,“ jätkab Ahelik.

„Kui me Rauliga koos Magnetic Bandis olime mõnda aega ja tegime sellega seoses paar sõitu (kontserti – toim). Üks seik oli siis, kui me sõitsime Vinnitsast bussiga Jaltasse ja buss sõitis 30 km/h ja väljas oli samamoodi 30 kraadi sooja. Kui jõudsime bussiga Odessasse, siis ma ütlesin Raulile, et mina selle bussiga enam edasi ei sõida. Ma lähen lennukiga, ma jään ööseks siin sõprade juurde. Raul küsis: „Kas ma võin kaasa tulla?“ Me jäime Rauliga ööseks Odessasse, lendasime hommikul lennukiga Jaltasse ja jõudsime enne teisi kohale,“ meenutab Ahelik toredat Sepperiga koos veedetud aega.