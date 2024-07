VIDEO | I Land Soundi puhkeala töötaja: minu eesmärk on anda inimestele lisajõudu läbi meeldivate rännakute

I Land Soundil on ka ööhaldjad, kelle südameasjaks on muuta ööelu kõigi jaoks turvalisemaks. „Eile tulime 15-liikmelise meeskonnaga kohale. Sättisime taas oma telgikese püsti,“ räägib I Land Soundi ööhaldjas Marit, keda võis näha ka Beach Grindil.

„Meil on uusi tooteid, mida inimestele müüa. Eile oli rahvast korralikult kohal,“ jätkab Marit, et ööhaldjate tegemistega on inimesed väga hästi kursis.