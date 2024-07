VIDEO | I Land Sound on peaaegu välja müüdud. Korraldaja Paap Uspenski laevaliiklusest: ma ei ole kuulnud, et mingi mure sellega oleks

Uspenski räägib Kroonikale antud videointervjuus, et I Land Soundil käib pidev tööprotsess. „Usun, et inimestel on ka põnev jälgida seda, kuidas mingid asjad kohapeal sünnivad. Läheb küll seitsmes aasta, aga iga aasta on natuke uutmoodi see ala ja esimesel õhtul on hea jälgida, kus meeldib inimestele hängida,“ sõnab Uspenki