KROONIKA LÄTIS | Kummal rallil on soodsam käia, kas Eestis või Lätis? Eestlasest rallifänn: mujal on kindlasti odavam

Mobire Go on mugav digitaalne autorendi teenus. Rendihinnad on päevapõhised, kus pikem periood on alati soodsama hinnaga ja rendile ei lisandu ootamatud kulusid. Valikus on nii sõiduautosid, linnamaastureid kui ka busse ja kaubikuid, mida saab ka pikemalt ette broneerida, et sõiduk oleks kindlasti olemas. Kõik Mobire Go autod on uued ja alati puhtad. Auto kättesaamine ja tagastamine toimub konkreetsetes rendipunktides Mobire Go mobiilirakenduse kaudu. Kui vajad autot nädalalõpuks, puhkuseks või festivalile sõiduks, siis Mobire Go on parim lahendus.