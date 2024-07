Vennaskond tähistab 40ndat sünnipäeva festivaliga

Õhtu üllataja on Vennaskonna endine kitarrist Jaan-Eik Tulve koos enda juhitud vanamuusika ansambliga Vox Clamantis, ent vahelduseks Gregooriuse koraalidele, esitavad nad hoopis Vennaskonna lugusid. Vokaalansambel juhatabki sisse peaesineja, Vennaskonna, et kuulata lugusid, millel on kindel koht eesti popikaanonis. Hetkel kuuluvad põlvkondi ühendava bändi ridadesse Allan Vainola, Lauri Leis, Tõnu Trubetsky, Anneli Kadakas, Anti Pathique, Miina Kullamaa ja Hedwig Allika.

Kontserdi avab salapärane Irwin Art Projekt, mida Tõnu Trubetsky on nimetanud Eesti esimeseks punkbändiks. Kuigi Irwin Art ei ole iial oma tegevust punkiga seostanud, sündisid esimesed salvestised sügaval nõukogude ajal, aastal 1976, mida globaalselt peetakse pungi sünniaastaks. Läbi viie aastakümne on Irwin Art salvestanud külalismuusikutega üle kolmekümne albumi jagu muusikat. Vennaskonna ajaloos on Irwin Artil eriline roll – just tema korraldas bändi esimese kontserdi 23. oktoobril 1984 Tallinna 49. keskkoolis, kus töötas kunstiõpetajana. Juubelikontserdil esineb ta koosseisus Tarvo Tangsoo (kitarr), Ville Vellend (viiul), Kristian Velner (trummid) ja Lauri „Uims“ Leis (basskitarr).