Kuulsale produtsendile langes sülle miljardiline pärandus ja aadlitiitel

Peale ema Hazeli surma möödunud nädalavahetusel sai produtsent Peter Czerninist 11. Lord Howard De Walden, vahendab Daily Mail. Tšehhi päritolu aadliperekonna juht Czerninit võib kutsuda ka krahviks. Tema perele kuulub 3,5 miljardi naela suurune varandus, mis sisaldab kinnisvara Londoni kesklinnas. Czernin on aadlivõsukesele kohaselt käinud Etoni poistekoolis ning on sellest ajast hea sõber endise peaministri ja välisministri David Cameroniga.

Selles vallas on mehel nii mõndagi ette näidata. Kahel korral on ta nomineeritud Oscarile: 2018. aastal filmi „Kolm reklaamtahvlit linnaservas“ eest ning 2023. aastal filmi „Insherini hinged“ eest. Kuigi Oscar on veel koju toomata, siis erinevaid auhindu on ta filmimaailmas saanud üle kahekümne. Eesti vaatajale peaks lisaks filmidele Czernini töödest teada olema ka „Skandaal Inglise moodi“, mille peaosas on Hugh Grant.