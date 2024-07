Brasiilia muusik sai pärast fänni kallistust surmava elektrilöögi

Sasaki esines 13. juulil riigi põhjaosas Salinópolises. The Sun kirjutab, et üks märgades riietes fänn tormas lavale. Ta kallistas muusikut. Paar sekundit hiljem sai Sasaki maas olnud kaablist tugeva elektrilöögi ning hukkus.

Sasaki tädi Rita Matos sõnas kohalikule meediale, et nad üritavad saada täpsemalt aimu, mis ikkagi juhtus. Politsei suu on seni lukus. Esinemine toimus ühes hotellis. Sealt öeldi, et neil on juhtunu pärast kahju. Ühtlasi lubati uurijatega igakülgset koostööd teha.