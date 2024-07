39aastane poptäht pihib, et pole eal pesumasinat kasutanud

„Tahate saladust teada? Ma ei teagi, kuidas pesumasinat kasutada,“ märkis ta. Lauljatari sõnutsi pelgab ta, et riided tõmbuvad seal kokku või rikuvad värvi andes omakorda teised riided. Hirmu tõttu hoidub ta ise sellega tegelemisest. „Lapsed on pesu pesemisel eriti osavad. Aga mina kardan pesumasinat, ei taha selle lähedussegi minna,“ märkis ta.

Näiteks Entertainment Weekly kajastas, et Allenil on nüüd oma konto saidil OnlyFans. Sinna postitab ta pilte oma jalgadest. Allen lõõpis sotsiaalmeedias, et kastab oma varbad platvormi sisse. Et teda jälgida, peab maksma 10 dollarit kuus.

Alleni puhul pole säärane käik üllatav. Näiteks on ta seotud ka ühe seksmänguasjade brändiga. Ta on varasemalt meedias tunnistanud, et nooremana ei pakkunud seks talle erilist naudingut. „Paraku on seksmänguasjad siiani tabu ja naiste naudingud ka üleüldiselt. Ainus võimalus seda muuta, on sellest avalikult ilma süü- ja häbitundeta rääkida.“