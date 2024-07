Positivuse needus? Ka Nothing But Thieves tühistas oma esinemise

Positivuse kodulehel seisab, et kell 21.15 peaks üles astuma Briti rokkbänd Nothing But Thieves.

See aga on nüüd vaid teooria. Reaalselt muusikud Lätti ei jõudnudki. Sotsiaalmeedias avaldatud postituses viitasid nad, et ei saanud rännata eilse globaalse IT-katkestuse pärast. „Proovisime leida alternatiivset lahendust, et teieni jõuda. Aga see pole võimalik.“