Taylor Swifti tappa ähvardanud mees pisteti kontsertide ajaks trellide taha

The Sun kirjutab, et too mees oli Swifti aadressil teinud tapmisähvardusi. Ta võttis sõna sotsiaalmeedias.

Sel nädalal andis Swift Gelsenkircheni linnas kolm kontserti. Neist ühele oli tol 30ndates ameeriklasel pilet ostetud.

Politsei pidas ta kinni ning ta lubati välja alles siis, kui Swift oli sellest linnast lahkunud. Mehe suhtes alustati ka ametlikult kriminaalmenetlus.

Kontserdid kulgesid rahulikult. Igaühel oli kohal circa 60 000 inimest. Tuleval nädalal esineb Swift Hamburigis ja Münchenis.

See pole esimene kord, mil Swifti on ähvardatud. Jaanuaris aga üritas üks mees murda sisse lauljatari New Yorgis asuvasse korterisse. Ta peeti politsei poolt kinni.

Seda on katsetatud varemgi. Kroonika kajastas 2019. aastal, et ka siis üritas üks mees korterisse tungida. Temal see ka õnnestus. Ta oli teisel korrusel oleva korteri akendeni roninud redeliga. Betoonist tellisega lõhkus ta akna, kuid see käivitas alarmi, mille peale politsei reageeris. Mees oli samal ajal juba korteris. Ta kavatses Swiftile kuuluvaid esemeid endale võtta. Politsei pidas ta kinni.

Euroopas tuuritab Swift veel kuu aega. Seejärel esineb ta Kanadas.