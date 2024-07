FOTOD | Lätis jätkub Positivus! Esinemiste tühistamise kiuste on rahvast ohtralt

Kohapeal on ka kahekordne peobuss. Kes aga tahab jalga puhata, siis selleks on palju kott-toole ning võrkkiikesid.

Esiti pidi täna üks peaesinejaid olema Briti rokkbänd Nothing But Thieves, aga esinemine tühistati. Sotsiaalmeedias avaldatud postituses viitasid nad, et ei saanud rännata eilse globaalse IT-katkestuse pärast. „Proovisime leida alternatiivset lahendust, et teieni jõuda. Aga see pole võimalik.“