Maris Kõrvits viimatisest erilisest kingist, mis abikaasa Genka talle tegi: ma pole asjade inimene ja sellised toredused „teevad päeva“

Maris ja Henry (Genka) Kõrvitsal täitus 10. juulil üheksa abieluaastat. Tähtsa päeva puhul tegi Henry Marisele vägeva kingituse. „Pulma-aastapäeval oli ta mulle öösel video meisterdanud. Meist. Ühe laulu ise itaalia keeles peale laulnud ja nii-öelda tõlkinud endale omase sõnumiga, ikka huumorikastmes,“ kirjeldas Maris. Koos on paar olnud juba 17 aastat.

Kingituse leidis naine hommikul ärgates kirjakastist. „Monteerimise ajal magasin mina, minu ärgates magas tema. Ma pole asjade inimene ja sellised toredused n-ö teevad päeva. See oli nii armas, ootamatu ja tore.“

Marise sõnul on teda üldjuhul keeruline üllatada. „Tajun kiiresti, kui midagi peas kruvima hakatakse. Mulle tundub, et Henry on ka eos katkestanud üllatuste tegemise, sest kardab läbi kukkuda,“ lausus raadiohääl. „Kindalaekast samovari või hüljeste väljatõmbamiseni pole jõudnud, aga mõned korrad siiski olen lõua üllatusest vastu põlvi vajutanud,“ tunnistas ta.