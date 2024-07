KLÕPS | Rinnad letti! 51-aastane Heidi Klum näitas kadestamisväärset figuuri

Usa talendisaate žüriiliige ja endine supermodell Heidi Klum naudib praegu puhkust enda tööülesannetest kuuma päikese all. Hetki puhkusest postitab ta ka sotsiaalmeediasse oma jälgijatele. Viimatistel Klumi jagatud klõpsudel kannab ta enda häärberi basseini ääres musta pitsilist rinnahoidjat, mis tema endiselt hea figuuri esile toob. Klumi nägu kaunistasid Gucci mustad päikeseprillid.

Hiljutises USA meediale antud intervjuus rääkis Klum, et hoolitseb oma hea väljanägemise eest hoolikalt ka praegu, olles 51-aastane. Ta nentis, et „püüab alati toituda ülitervislikult“. Tema õhtusöök leiab aset enne kella 19.

„Ma armastan tervislikku toitu; Ma tegelikult ei söö palju rämpsu. Mulle meeldib olla heas vormis ja mulle meeldib see tunne, mis hea vormiga kaasneb. Kui ma kunagi natuke kaalus juurde võtsin tundsin, et mul on vähe energiat,“ teatas endine supermodell.