KUULA | Kodumaise muusiku Rozelli värske singel tähistab tähtsat verstaposti: artist soojendab sügisel Jamaica popstaari!

„Losing sleep“ on Rozelli ja Madely jätk singlile „So low right now“ - tegemist on ühtlasi teise looga Rozelli selle aasta lõpus ilmuvalt albumilt.

Värske singli loomeprotsessi olid kaasatud Rozelli fännid - just nemad valisid loo TikToki sessioonide käigus teiste hulgast välja, panid laulule nime ja said suunata lüürikat, mis räägib suvest täis armastust, kahe inimese vahelisest keemiast ja hoolivusest ning ütleb, et kui üksteist austada ja mõista, on kõigil meie tegevustel positiivne mõju ja tugev edasiviiv energia.

Singliga „Losing sleep“ teeb Rozell teatavaks, et asub sügisel soojendama Jamaica päritolu popartisti OMI (Omar Samuel Pasley) Suurbritannia tuuri, mis on pühendatud OMI populaarseimale hittloole „Cheerleader“ ning sellest loost tehtud Felix Jaehni maailmakuulsa remix’i kümnendale aastapäevale. Tänaseks on „Cheerleaderit“ kuulatud ainult Spotifys umbes 1,7 miljardit korda ja eeloleva tuuri valguses on see arv rõõmsas kasvutrendis.

„Losing sleepi“ videoversioon on vaadatav siit: