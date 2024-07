Katrin Lustil läheb keisrilõikest taastumisele aega: ei saaks öelda, et lihtne on

„Taastun keisrilõikest. Kõik läks hästi ja olen siin Pelgulinnas parimates kätes. Ma vist ikka nii paha inimene pole, sest keegi kuskil on mind väga hoidnud ja endalegi uskumatu, et olen nüüd 2 tütre ema,“ sõnas Katrin Lust õnnelikult Kroonikale vahetult pärast lapse sündi. Tütrele pandi eriti kaunis nimi - Gloria.

Viis päeva hiljem tunnistas Lust sotsiaalmeedias, et taastumine keisrilõikest ei ole olnud lihtne. Esimesed kolm päeva ei suutnud ta isegi õue minna. „Ei saaks öelda, et lihtne on, aga haavavalu annab järele ja kuigi alguses oli liikuda väga valus, siis tegelikult kõndimine on teinud kokkuvõttes nii, nagu arstid soovitasid, palju head,“ kirjeldas saatejuht. Täna suutis Lust juba 2000 sammu teha.