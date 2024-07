„Ühikarott“ Ivo Reinok otsib tööd: pakkuda võib kõike!

Reinok lisab, et teda inspireerivad loodus, lapsed, muusika, kunst, looming, armastus ja elu. „Ehk kusagil on algamas mõni äge teatri-, filmi- või teleprojekt, kus saaksin näitlejana kaasa lüüa? Või soovid mind oma sündmusele laulma? Baseerun Viljandis ja oleks imeline siin või siin läheduses tegutseda, aga Eesti on päris väike, nii et pakkuda võib kõike!“ märgib mees lõpetuseks.