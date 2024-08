Muusik Alen Veziko naisfännidest: huvitavaid ja otseseid ettepanekuid ning pakkumisi on tehtud küll

Alen Veziko (44) ja tema elukaaslane, Eesti Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats (37) elavad Sindis ja kasvatavad ühist last Alexandrat (2). Alenil on eelmisest suhtest ka tütar Doris (10). Ta on olnud Kerliga koos juba pea kaheksa aastat ja Kerli on Alenile andnud ainest nii mõnegi hitiks saanud laulu sünniks.